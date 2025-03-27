Атака російських БпЛА на Золочів: постраждали 8 людей, серед них — 4-річна дитина

фото: Харківська обласна прокуратура

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, окупанти атакували Золочів у період з 20:40 по 21:05. Внаслідок ударів РФ один будинок зруйновано повністю, щонайменше 12 пошкоджені. Також пошкоджені адміністративна будівля, місцевий стадіон та електромережі.

"Дівчина 18 років, її 26-річний брат, а також 68-річна жінка отримали множинні поранення. Їх госпіталізували до лікарні. Також ще пʼять людей зазнали гострої реакції на стрес, серед них 4-річна дівчинка, троє жінок віком 46, 66 та 69 років, а також 48-річний чоловік", — йдеться у повідомленні.

За фактом вчинення воєнного злочину правоохоронці розпочали досудове розслідування.

Нагадаємо, ввечері 26 березня російська армія завдала масованого обстрілу ударними безпілотниками по цивільній інфраструктурі та житловому сектору Харкова.

Також росіяни ввечері атакували селище Золочів. Безпілотник влучив у житловий будинок.