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Росіяни вдруге за день атакували Краматорськ

Про це повідомляє начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко, передає RegioNews.

За його словами, повторного удару Краматорськ зазнав близько 11:18. Росіяни безпілотниками вдарили по приватному сектору. За попередніми даними, пошкоджено три житлові будинки. На щастя, люди не постраждали.

Нагадаємо, раніше росіяни вдарили дроном по центру Краматорська. Внаслідок атаки повідомляли про пошкоджену багатоповерхівку.