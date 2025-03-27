Рятувальники показали наслідки масованого удару дронів по Харкову: виникли пожежі, є постраждалі
Ввечері 26 березня російська армія завдала масованого обстрілу ударними безпілотниками по цивільній інфраструктурі та житловому сектору Харкова
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Виникли чотири осередки займання, руйнації та пошкодження будівель. Найбільша пожежа площею 2500 кв. метрів сталася у виробничій будівлі.
Попередньо, постраждали 9 людей. Інформація уточнюється.
На місці події працюють підрозділи ДСНС, Нацполіції, медики та комунальні служби.
Триває ліквідація наслідків ворожих ударів.
Нагадаємо, крім Харкова, росіяни ввечері атакували селище Золочів. Безпілотник влучив у житловий будинок. Є постраждалі.
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