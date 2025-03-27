Атака российских БпЛА на Золочев: пострадали 8 человек, среди них 4-летний ребенок

фото: Харьковская областная прокуратура

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По материалам следствия, оккупанты атаковали Золочев в период с 20:40 по 21:05. В результате ударов РФ один дом разрушен полностью, по меньшей мере 12 повреждены. Также повреждены административное здание, местный стадион и электросети.

"Девушка 18 лет, ее 26-летний брат, а также 68-летняя женщина получили множественные ранения. Их госпитализировали в больницу. Также еще пять человек получили острую реакцию на стресс, среди них 4-летняя девочка, трое женщин в возрасте 46, 66 и 69 лет, а также 48-летний мужчина", — говорится в сообщении.

По факту совершения военного преступления правоохранители приступили к досудебному расследованию.

Напомним, вечером 26 марта российская армия нанесла массированный обстрел ударными беспилотниками по гражданской инфраструктуре и жилищному сектору Харькова.

Также россияне вечером атаковали поселок Золочев. Беспилотник попал в жилой дом.