Теракт на Харківщині: СБУ затримала російську агентку, яки виготовила вибухівку

фото: СБУ

Служба безпеки затримала учасницю теракту, організованого спецслужбами РФ на Харківщині на початку лютого 2025 року

Про це повідомили в пресслужбі СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що зловмисницею виявилася 28-річна безробітна з Харкова, яка за інструкціями окупантів виготовила СВП для "кур'єра".

За даними контррозвідки СБУ, вибухівка була оснащена додатковими уражаючими елементами і мобільним телефоном для дистанційного підриву.

Готовий вибуховий пристрій жінка помістила в спортивну сумку та лишила у своєму під’їзді. Звідти її забрав місцевий школяр, якого окупаційні сили втягнули в злочинну діяльність через Телеграм-канал, де пропонували "легкі гроші".

Пізніше неповнолітній агент замовив таксі і разом із вибухівкою попрямував до підрозділу Нацгвардії. Маршрут його руху ворог відстежував через GPS-навігацію, встановлену в телефоні хлопця.

Коли окупанти зафіксували, що агент прибув до визначеного місця, вони дистанційно активували вибуховий пристрій, ліквідувавши підлітка як "непотрібного свідка".

Жінку, яка виготовила вибуховий пристрій затримала за місцем проживання.

Під час обшуку в неї вилучили компоненти для створення нового вибухового пристрою та мобільний телефон із доказами співпраці з російською стороною.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 (пособництво у терористичному акті, що призвів до загибелі людей);

ч. 1 ст. 263 (незаконне придбання і зберігання вибухового пристрою).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ вкотре закликає громадян зберігати пильність і не піддаватися на ворожі провокації.

Якщо вас чи ваших знайомих вербують для підпалу авто ЗСУ, адмінбудівлі, теракту чи мінування – одразу повідомляйте про це на чат-бот "Спали ФСБешника".

Нагадаємо, Служба безпеки спільно з правоохоронцями затримали 19-річну мешканку Миколаєва, яка співпрацювала з РФ. За вказівкою противника вона планувала організувати теракт біля обласного управління поліції.

Раноіше мовідомлялося, що в Харкові контррозвідка Служби безпеки затримала російську агентку, яка на замовлення ФСБ отруїла військового ЗСУ.