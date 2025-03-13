У Херсоні затримали депутата, який вивіз до РФ понад 100 тонн викраденої агропродукції

фото: СБУ

Працівники Служби безпеки затримали в Херсоні депутата місцевої обласної ради, який співпрацював з росіянами в період окупації міста. Під час звільнення громади посадовець втік за кордон, але пізніше повернувся в Україну. Йому загрожує до 12 років тюрми

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За матеріалами справи, він входив до забороненої "партії Сальдо", а після захоплення Херсона брав участь у "конфіскації" майна українських аграріїв для вивезення його до Росії.

Посадовець "здавав" окупантам власників місцевого агробізнесу, які не підтримували кремлівський режим. Згодом до цих підприємців приходили озброєні окупанти, які викрадали у них агропродукцію та сільськогосподарську техніку.

Після цього депутат складував награбоване майно на території підконтрольних йому компаній для подальшого переправлення до РФ. У такий спосіб фігурант вивіз до країни-агресора понад 100 тонн викраденої агропродукції, зокрема насіння соняшника.

Крім того, депутат "розквартировував" окупаційні війська в оселях місцевих жителів, які тікали від загарбників.

Також він забезпечував російських військових продуктовими "наборами" та допомагав ремонтувати їхню техніку на афілійованих СТО. За це фігурант отримав від Сальдо "статус федерального радника" і перепустку, яка дозволяла йому вільно пересуватися по всій території регіону.

Під час обшуків в оселі та офісі затриманого вилучили комп’ютери, бухгалтерські документи та чорнові записи, які підтверджують його злочини.

Посадовцю повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 438 (пособництво у порушенні інших законів та звичаїв війни).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила російського "крота" в Державному космічному агентстві.