11:29  13 березня
Мер Венеції нагородив українського військового, який врятував пораненого туриста
11:23  13 березня
У "Резерв+" вже згенерували понад 30 тисяч електронних направлень на ВЛК
11:06  13 березня
Готувала подвійний теракт у Миколаєві: СБУ затримала агентку ФСБ
UA | RU
UA | RU
13 березня 2025, 19:15

У Херсоні затримали депутата, який вивіз до РФ понад 100 тонн викраденої агропродукції

13 березня 2025, 19:15
Читайте также на русском языке
фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Працівники Служби безпеки затримали в Херсоні депутата місцевої обласної ради, який співпрацював з росіянами в період окупації міста. Під час звільнення громади посадовець втік за кордон, але пізніше повернувся в Україну. Йому загрожує до 12 років тюрми

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За матеріалами справи, він входив до забороненої "партії Сальдо", а після захоплення Херсона брав участь у "конфіскації" майна українських аграріїв для вивезення його до Росії.

Посадовець "здавав" окупантам власників місцевого агробізнесу, які не підтримували кремлівський режим. Згодом до цих підприємців приходили озброєні окупанти, які викрадали у них агропродукцію та сільськогосподарську техніку.

Після цього депутат складував награбоване майно на території підконтрольних йому компаній для подальшого переправлення до РФ. У такий спосіб фігурант вивіз до країни-агресора понад 100 тонн викраденої агропродукції, зокрема насіння соняшника.

Крім того, депутат "розквартировував" окупаційні війська в оселях місцевих жителів, які тікали від загарбників.

Також він забезпечував російських військових продуктовими "наборами" та допомагав ремонтувати їхню техніку на афілійованих СТО. За це фігурант отримав від Сальдо "статус федерального радника" і перепустку, яка дозволяла йому вільно пересуватися по всій території регіону.

Під час обшуків в оселі та офісі затриманого вилучили комп’ютери, бухгалтерські документи та чорнові записи, які підтверджують його злочини.

Посадовцю повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);
  • ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 438 (пособництво у порушенні інших законів та звичаїв війни).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила російського "крота" в Державному космічному агентстві.

РФ війна підозра СБУ окупанти Херсон колаборант агропродукція
Більше грошей на російські енергоносії, аніж на допомогу Україні: фахівці розрахували, на що країни ЄС витрачали гроші
13 березня 2025, 17:25
Попри санкції доходи РФ від експорту нафти пішли в гору
13 березня 2025, 17:13
Готувала подвійний теракт у Миколаєві: СБУ затримала агентку ФСБ
13 березня 2025, 11:06
Всі новини »
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
Полонені учасники руху опору можуть отримати статус УБД: деталі
13 березня 2025, 20:45
Вивезення за кордон військових, які пішли в СЗЧ: на Вінниччині правоохоронцям оголосили підозру
13 березня 2025, 20:10
На Закарпатті накрили масштабну нарколабораторію: щомісяця заробляли мільйони
13 березня 2025, 19:55
Окупанти атакували Костянтинівку та Покровськ: поранені 8 цивільних, серед них – дитина
13 березня 2025, 19:45
У Запоріжжі чоловік підпалив чуже авто через ревнощі, але сталась "помилка"
13 березня 2025, 19:05
Війська РФ обстріляли Дніпропетровщину: поранені мирні жителі
13 березня 2025, 18:46
В Укргідрометцентрі попередили про погоду на 14 березня
13 березня 2025, 18:45
"Росія згодна", але є нюанси: Путін вперше зробив заяву щодо пропозиції припинення вогню в Україні
13 березня 2025, 18:09
Фінляндія оголосила 28-й пакет військової допомоги Україні на 200 млн євро
13 березня 2025, 18:03
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Всі блоги »