12:56  14 марта
Убивал украинцев: Финляндия приговорила к пожизненному заключению россиянина
11:50  14 марта
В Харькове люди в военной форме устроили на улице стрельбу и били мужчину ногами, – СМИ
05:40  14 марта
В Киевской области нашли остатки российского беспилотника
UA | RU
UA | RU
14 марта 2025, 12:22

Теракт в Харьковской области: СБУ задержала российскую агентку, которая изготовила взрывчатку

14 марта 2025, 12:22
Читайте також українською мовою
фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Служба безопасности задержала участницу теракта, организованного спецслужбами РФ в Харьковской области в начале февраля 2025 года

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что злоумышленницей оказалась 28-летняя безработная из Харькова, по инструкциям окупантов изготовившая СВП для "курьера".

По данным контрразведки СБУ, взрывчатка была оснащена дополнительными поражающими элементами и мобильным телефоном для дистанционного взрыва.

Готовое взрывное устройство поместила женщина в спортивную сумку и оставила в своем подъезде. Оттуда ее забрал местный школьник, которого оккупационные силы втянули в преступную деятельность через телеграмм-канал, где предлагали "легкие деньги".

Позже несовершеннолетний агент заказал такси и вместе со взрывчаткой направился в подразделение Нацгвардии. Маршрут его движения враг отслеживал через GPS-навигацию, установленную в телефоне парня.

Когда оккупанты зафиксировали, что агент прибыл в определенное место, они дистанционно активировали взрывное устройство, ликвидировав подростка как "ненужного свидетеля".

Женщину, которая изготовила взрывное устройство, задержала по месту жительства.

В ходе обыска у нее изъяли компоненты для создания нового взрывного устройства и мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с российской стороной.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 (пособничество в террористическом акте, повлекшее гибель людей);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконное приобретение и хранение взрывного устройства).

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

СБУ в очередной раз призывает граждан сохранять бдительность и не подвергаться враждебным провокациям.

Если вас или ваших знакомых вербуют для поджога авто ВСУ, админздания, теракта или минирования – сразу сообщайте об этом на чат-бот "Спали ФСБешника".

Напомним, Служба безопасности совместно с правоохранителями задержали 19-летнюю жительницу Николаева, которая сотрудничала с РФ. По указанию противника она планировала организовать теракт у областного управления полиции.

Ранее сообщалось, что в Харькове контрразведка Службы безопасности задержала российскую агентку, которая по заказу ФСБ отравила военного ВСУ.

Харьковская область теракт СБУ сотрудничество с врагом РФ агент рф
В Херсоне задержали депутата, который вывез в РФ более 100 тонн украденной агропродукции
13 марта 2025, 19:15
Готовила двойной теракт в Николаеве: СБУ задержала агентку ФСБ
13 марта 2025, 11:06
Все новости »
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
Полиция разыскивает убийцу активиста Ганула: обнародовано фото
14 марта 2025, 13:14
Как оформить онлайн-кредит без визита в офис
14 марта 2025, 13:07
Иллюзия команды Трампа: "временное перемирие" не разрешит вопрос всей войны
14 марта 2025, 13:00
Убивал украинцев: Финляндия приговорила к пожизненному заключению россиянина
14 марта 2025, 12:56
В Черкассах сбили мотоциклиста: мужчину госпитализировали
14 марта 2025, 12:38
Заказное убийство активиста Ганула в Одессе: Клименко рассказал о конкретных зацепках
14 марта 2025, 12:05
В Ровно разоблачили "дельцов", которые производили фальсифицированный алкоголь и сигареты
14 марта 2025, 11:56
В Харькове люди в военной форме устроили на улице стрельбу и били мужчину ногами, – СМИ
14 марта 2025, 11:50
В Одессе среди бела дня убили мужчину: кем оказался убитый
14 марта 2025, 11:30
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все публикации »
Валерий Чалый
Андрей Длигач
Татьяна Николаенко
Все блоги »