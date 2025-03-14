Теракт в Харьковской области: СБУ задержала российскую агентку, которая изготовила взрывчатку
Служба безопасности задержала участницу теракта, организованного спецслужбами РФ в Харьковской области в начале февраля 2025 года
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает RegioNews.
Отмечается, что злоумышленницей оказалась 28-летняя безработная из Харькова, по инструкциям окупантов изготовившая СВП для "курьера".
По данным контрразведки СБУ, взрывчатка была оснащена дополнительными поражающими элементами и мобильным телефоном для дистанционного взрыва.
Готовое взрывное устройство поместила женщина в спортивную сумку и оставила в своем подъезде. Оттуда ее забрал местный школьник, которого оккупационные силы втянули в преступную деятельность через телеграмм-канал, где предлагали "легкие деньги".
Позже несовершеннолетний агент заказал такси и вместе со взрывчаткой направился в подразделение Нацгвардии. Маршрут его движения враг отслеживал через GPS-навигацию, установленную в телефоне парня.
Когда оккупанты зафиксировали, что агент прибыл в определенное место, они дистанционно активировали взрывное устройство, ликвидировав подростка как "ненужного свидетеля".
Женщину, которая изготовила взрывное устройство, задержала по месту жительства.
В ходе обыска у нее изъяли компоненты для создания нового взрывного устройства и мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с российской стороной.
Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 (пособничество в террористическом акте, повлекшее гибель людей);
- ч. 1 ст. 263 (незаконное приобретение и хранение взрывного устройства).
Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
СБУ в очередной раз призывает граждан сохранять бдительность и не подвергаться враждебным провокациям.
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Напомним, Служба безопасности совместно с правоохранителями задержали 19-летнюю жительницу Николаева, которая сотрудничала с РФ. По указанию противника она планировала организовать теракт у областного управления полиции.
Ранее сообщалось, что в Харькове контрразведка Службы безопасности задержала российскую агентку, которая по заказу ФСБ отравила военного ВСУ.