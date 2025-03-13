Готувала подвійний теракт у Миколаєві: СБУ затримала агентку ФСБ

фото: СБУ

Служба безпеки запобігла черговій спробі ФСБ організувати кривавий теракт у Миколаєві. У результаті спецоперації затримано російську агентку, яка планувала здійснити два вибухи в одному з житлових районів міста

Про це повідомили в пресслужбі СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, зловмисницею виявилася 33-річна мешканка Дніпропетровщини. Її нещодавно завербувала ФСБ через Телеграм-канал.

За інструкцією окупантів фігурантка мала встановити саморобний вибуховий пристрій (СВП) під капотом запаркованого у дворі авто, щоб потім його дистанційно підірвати.

Після прибуття на місце події правоохоронців, "швидкої" і рятувальників рашисти планували активувати другу вибухівку, замасковану поруч.

Йдеться про ще один СВП, який агентка замаскувала на дереві в декількох метрах від замінованого авто і додатково спорядила металевими гайками для підсилення уражаючої дії.

Використовуючи вибухову "пастку", ворог сподівався вбити і важко поранити максимальну кількість людей і тим самим спровокувати панічні настрої в обласному центрі.

Жінку затримали "на гарячому", коли вона намагалася закласти СВП під авто у комендантську годину.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення терористичного акту).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, днями Служба безпеки спільно з правоохоронцями затримали 19-річну мешканку Миколаєва, яка співпрацювала з РФ. За вказівкою противника вона планувала організувати теракт біля обласного управління поліції.

Раніше повідомляося, що правоохоронці затримали шістьох поплічників російських спецслужб, які вчиняли підпали у північних і центральних областях України.