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05 березня 2025, 17:36

У Харкові псевдо-волонтер видурював гроші в сімей українських полонених

05 березня 2025, 17:36
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фото: СБУ
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Служба безпеки та Національна поліція ліквідували ще одну шахрайську схему виманювання грошей у родичів українських військовополонених та зниклих безвісти

Про це повідомили в пресслужбі СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що житель Харкова видавав себе за "учасника волонтерської групи", що нібито займається обміном полонених.

За різні суми чоловік обіцяв постраждалим сім'ям повернути додому українських захисників, що перебувають у полоні рашистів або зникли безвісти під час боїв.

Щоб знайти потенційних жертв, шахрай спеціально створив та особисто адміністрував Телеграм-канал з "тематичною" назвою.

За даними слідства, потерпілі перераховували кошти на банківські реквізити фігуранта. Після транзакцій чоловік продовжував спілкування з постраждалими і видурював у них додаткові суми, посилаючись на "нові обставини".

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільні телефони, банківські картки та інші речові докази оборудок.

Наразі йому повідомлено про підозру.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, на Львівщині затримали адвоката, який ошукав дружин двох військовослужбовців на понад мільйон гривень. Чоловіку повідомлено про підозру за фактом шахрайства в умовах воєнного стану.

Харків шахрайство шахрай СБУ родичі військових гроші
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