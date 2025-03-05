В Одесі затримали 20-річного терориста, який працював на РФ

фото: СБУ

Служба безпеки України та Національна поліція затримали російського агента, який готував теракт на півдні України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт СБУ.

Як встановило розслідування, терористом виявився 20-річний наркозалежний житель Одещини, який був завербований російськими спецслужбами через Телеграм.

Чоловік придбав компоненти, з яких власноруч планував виготовити вибуховий пристрій та замаскувати його під вогнегасник. Далі терорист мав залишити вибухівку за вказаною росіянами адресою.

Перед терактом, російський куратор доручив чоловіку виконати "тестове" завдання: підпалити батарейну та релейну шафи на стратегічному напрямку залізничного сполучення Одещини.

Правоохоронці затримали зловмисника і повністю задокументували його підривну діяльність.

Наразі чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Одещині росіяни знову атакували об’єкт енергетики.