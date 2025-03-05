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05 березня 2025, 10:44

В Одесі затримали 20-річного терориста, який працював на РФ

05 березня 2025, 10:44
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фото: СБУ
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Служба безпеки України та Національна поліція затримали російського агента, який готував теракт на півдні України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт СБУ.

Як встановило розслідування, терористом виявився 20-річний наркозалежний житель Одещини, який був завербований російськими спецслужбами через Телеграм.

Чоловік придбав компоненти, з яких власноруч планував виготовити вибуховий пристрій та замаскувати його під вогнегасник. Далі терорист мав залишити вибухівку за вказаною росіянами адресою.

Перед терактом, російський куратор доручив чоловіку виконати "тестове" завдання: підпалити батарейну та релейну шафи на стратегічному напрямку залізничного сполучення Одещини.

Правоохоронці затримали зловмисника і повністю задокументували його підривну діяльність.

Наразі чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Одещині росіяни знову атакували об’єкт енергетики.

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