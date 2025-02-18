На Львівщині адвокат ошукав дружин військових на понад мільйон гривень

фото: Спеціалізована прокуратура

На Львівщині затримали адвоката, який ошукав дружин двох військовослужбовців на понад мільйон гривень. Чоловіку повідомлено про підозру за фактом шахрайства в умовах воєнного стану

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає RegioNews.

Одній жінці адвокат пообіцяв знайти безвісти зниклого чоловіка, але нічого не робив. А іншій зобов'язувався допомогти із виплатою передбаченої законодавством грошової допомоги у зв'язку із загибеллю чоловіка.

Користуючись пригніченим станом потерпілих, він виманив у них понад мільйон гривень.

Крім цього, підозрюваний мав намір отримати ще один мільйон у якості "неіснуючого" боргу за послуги, які він не планував надавати.

Після отримання частини коштів адвоката затримано.

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

Перевіряється його причетність до аналогічних схем.

Нагадаємо, на Закарпатті засудили чоловіка, який виманив понад 10 000 доларів у дружини зниклого безвісти військового.