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05 марта 2025, 17:36

В Харькове псевдо-волонтер выманивал деньги у семей украинских пленных

05 марта 2025, 17:36
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фото: СБУ
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Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали еще одну мошенническую схему выманивания денег у родственников украинских военнопленных и пропавших без вести

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что житель Харькова выдавал себя за "участника волонтерской группы", якобы занимающегося обменом пленных.

За разные суммы мужчина обещал пострадавшим семьям вернуть домой украинских защитников, находящихся в плену рашистов или пропавших без вести во время боев.

Чтобы найти потенциальных жертв, мошенник специально создал и лично администрировал Телеграмм-канал с тематическим названием.

По данным следствия, потерпевшие перечисляли средства на банковские реквизиты фигуранта. После транзакций мужчина продолжал общение с пострадавшими и выманивал у них дополнительные суммы, ссылаясь на "новые обстоятельства".

Во время обыска у задержанного изъяты мобильные телефоны, банковские карты и другие вещественные доказательства сделок.

Пока ему сообщено о подозрении.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, на Львовщине задержали адвоката, который обманул жен двух военнослужащих более чем на миллион гривен. Мужчине сообщено о подозрении по факту мошенничества в условиях военного положения.

Харьков мошенничество мошенник СБУ родственники военных деньги
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