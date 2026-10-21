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21 жовтня 2026, 21:29

На Одещині чоловіка підозрюють у трьох епізодах зґвалтування 10-річної дівчинки

21 жовтня 2026, 21:29
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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В Одеській області затримали 32-річного чоловіка, якого підозрюють у неодноразовому зґвалтуванні 10-річної дівчинки. За даними слідства, він користувався довірою батьків дитини та вчиняв злочини, коли залишався з нею наодинці

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, чоловік разом зі співмешканкою товаришував із родиною дівчинки. Батьки довіряли йому настільки, що дозволяли доглядати за дитиною. Як вважають правоохоронці, підозрюваний скористався цією довірою для вчинення злочинів.

Один з епізодів, за версією слідства, стався в жовтні 2025 року під час святкування першого дня народження доньки чоловіка. Тоді він завів 10-річну дівчинку до окремої кімнати та зґвалтував її.

Надалі чоловік, за даними слідства, продовжував шукати нагоди залишитися з дитиною наодинці. Щоб дівчинка нікому не розповіла про пережите, він нібито психологічно тиснув на неї та погрожував розправою над її батьками.

Наразі слідство встановило щонайменше три епізоди протиправних дій щодо дитини, які, за версією правоохоронців, відбувалися в різний час упродовж 2025–2026 років.

За клопотанням Ізмаїльської окружної прокуратури суд обрав 32-річному чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Нагадаємо, раніше Верховний Суд залишив без змін вирок жителю Львова за згвалтування 11-річного хлопчика. Зловмисник отримав 13 років позбавлення волі.

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