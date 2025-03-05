РФ завдала удару по центру Харкова
Росія у середу, 5 березня, атакувала Харків. Російські загарбники вдарили безпілотником по центральній частині міста
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в Телеграмі.
Повітряну тривогу в місті оголосили близько 13 год. Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух безпілотника у напрямку Харкова.
Пізніше місцеві жителі повідомили про вибухи у Харкові. Згодом мер міста підтвердив удар.
"Попередньо, маємо удар ворожим БПЛА типу "Молнія" по центральній частині міста. Подробиці зʼясовуємо", - зазначив Ігор Терехов.
Нагадаємо, днями українські прикордонники знищили групу росіян у Харківській області.
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