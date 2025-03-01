Прикордонники знищили групу росіян у Харківській області
Військовослужбовці Держприкордонслужби у складі Сил оборони України продовжують виконання бойових завдань у Харківській області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДПСУ.
За минулу добу бійці підрозділу "Скорпіон" бригади "Гарт" дронами та мінометами завдали вогневих уражень по бліндажах ворога, який намагається закріпитися на Вовчанському напрямку.
"У деяких випадках ворог, помітивши наші "пташки" намагався вразити їх вогнем зі стрілецької зброї. Але не допомогло. Підтверджено знешкодження 14 окупантів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Харків постраждали понад 10 людей, серед яких двоє дітей.
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