Обстріли Херсонщини: росіяни вбили цивільного, 6 людей поранені
Протягом минулої доби, 4 березня, російські окупанти атакували майже 30 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів загинула людина, ще шестеро мирних жителів дістали поранення
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Антонівка, Інженерне, Томина Балка, Софіївка, Станіслав, Надеждівка, Придніпровське, Берислав, Милове, Дудчани, Шляхове, Монастирське, Червоний Маяк, Садове, Білозерка, Молодіжне, Зеленівка, Бургунка, Велетенське, Дніпровське, Львове, Миколаївка, Новоберислав, Новотягинка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Приозерне та Саблуківка.
"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 6 — дістали поранення", — йдеться у повідомленні.
Минулої доби росіяни били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили дві багатоповерхівки та сім приватних будинків. Також окупанти понівечили приватні автомобілі.
Нагадаємо, вранці 4 березня російська війська атакували з дрона цивільну автівку у Дніпровському районі Херсона. Поранення отримали троє мирних жителів.