РФ нанесла удар по центру Харькова
Россия в среду, 5 марта, атаковала Харьков. Российские захватчики ударили беспилотником по центральной части города
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Телеграмме.
Воздушную тревогу в городе объявили около 13 часов. Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении беспилотника в направлении Харькова.
Позже местные жители сообщили о взрывах в Харькове. Впоследствии мэр города подтвердил удар.
"Предварительно, имеем удар враждебным БПЛА типа "Молния" по центральной части города. Подробности выясняем", - отметил Игорь Терехов.
Напомним, что на днях украинские пограничники уничтожили группу россиян в Харьковской области.
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