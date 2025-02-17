Фото: прокуратура

Окупанти вкотре вдарили по Куп'янщині. Відомо, що вони використовували дрони "Молнія"

Про це повідомляє прокуратура Харківської області, передає RegioNews.

17 лютого ого близько 15:35 ворожий безпілотник влучив у вантажне авто на Куп'янщині. Внаслідок цього 38-річний водій зазнав гострої реакції на стрес. Автомобіль загорівся. Відомо, що окупанти для удару використали БпЛА "Молнія".

Також о 16:05 росіяни вдарили FPV-дроном по селищу Кутьківка. Чоловіки віком 23, 48 та 50 років отримали осколкові поранення. Вони були госпіталізовані. Внаслідок удару також пошкодилися житлові будинки.

"Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими", - підкреслили правоохоронці.

Також 17 лютого росіяни атакували з дронів Дніпропетровську області. З артилерії та безпілотників вони вдарили по Нікопольському районі. Внаслідок атаки постраждало шестеро людей.

За даними ОВА, від російських атак потерпали також Марганецька та Мирівська громади. Пошкоджень зазнали кілька підприємств, інфраструктура, п’ять приватних будинків, господарська споруда, дві заправки та один автомобіль.