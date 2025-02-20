Росіяни обстріляли сортувальний центр та вантажівку "Укрпошти"

фото: Telegram/Ігор Смілянський

У четвер, 20 лютого, російські окупанти знову обстріляли Херсон. Загарбники пошкодили сортувальний центр "Укрпошти", а до цього влучили у вантажівку оператора в містечку Станіслав

Про це повідомив в Telegram генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

За його словами, автівка повністю згоріла, водій отримав важкі поранення.

"Завдяки діям хлопців із ЗСУ та начальника нашого відділення його життя вдалося врятувати. Попри те, що ми годинами чекали можливості його евакуювати — ворожі дрони висіли над місцем ураження", - зазначив Смілянський.

Очільник компанії додав, що "Укрпошта" зв'яжеться з усіма клієнтами, чиї посилки були знищені внаслідок влучань, і компенсує втрати.

Роботу сортувального центру пообіцяли відновити якнайшвидше.

Як відомо, пізно ввечері в середу, 19 лютого, росіяни скинули керовану авіаційну бомбу на багатоповерхівку в Херсоні. А також масовано атакували дронами Одесу.

Нагадаємо, у ніч на 20 лютого росіяни запустили по Україні 14 ракет та більше 160 безпілотних літальних апаратів.