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22 февраля 2025, 13:11

В Харьковской области российский дрон атаковал гражданское авто: есть раненые

22 февраля 2025, 13:11
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фото: Национальная полиция
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В субботу, 22 февраля, вражеский БпЛА попал в двигавшийся по трассе гражданский автомобиль. Мужчина и женщина получили многочисленные ранения

Об этом сообщили в Национальной полиции, сообщает RegioNews.

Отмечается, что обстрел произошел около 09:15 на выезде из города Купянск.

Пострадавших мужчину и женщину, 63 и 56 лет, госпитализировали в больницу. Транспортное средство уничтожено огнем.

По факту военного преступления начато уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Как известно, россияне не впервые сознательно обстреливают гражданские автомобили.

Напомним, 20 февраля российские оккупанты попали в грузовик "Укрпочты" в городке Станислав на Херсонщине.

17 февраля вражеский беспилотник попал в грузовик на Купянщине. В результате 38-летний водитель испытал острую реакцию на стресс.

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