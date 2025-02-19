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19 лютого 2025, 16:43

На Харківщини затримали ще двох інформаторів, які коригували удари росіян

19 лютого 2025, 16:43
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фото: СБУ
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СБУ затримали ще двох інформаторів ФСБ на Харківщині. На замовлення росіян вони намагалися розвідати місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони в регіоні і передавали цю інформацію рашистам

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Зловмисниками виявилися жителі Харкова. Вони діяли порізно і були завербовані ворогом через телеграм-канали.

Один із фігурантів – колишній викладач місцевого вишу. На замовлення окупантів він збирав геолокації запасних командних пунктів та укріпрайонів оборонців Харкова.

Для цього інформатор на своєму авто об’їжджав північні околиці міста, приховано фіксував розташування українських захисників, а потім "звітував" до ФСБ.

Ще один фігурант – охоронець місцевого готелю, який під виглядом прогулянок шпигував за пунктами тимчасового базування Сил оборони на території громади.

Отримані відомості інформатор месенджером направляв своєму російському куратору у вигляді текстових повідомлень та скріншотів гугл-карт із позначками потенційних цілей.

Кіберфахівці СБУ викрили обох зловмисників, задокументували їхню підривну діяльність і затримали за місцями проживання. Одночасно СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони на відповідних напрямках.

Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами співпраці з рф.

Фігурантам оголосили підозру, вони перебувають під вартою без права внесення застави.

Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині затримали агентів РФ, які шпигували за військовою технікою ЗСУ.

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