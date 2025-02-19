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19 лютого 2025, 08:31

Росіяни атакували дроном підприємство у Харкові

19 лютого 2025, 08:31
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фото ілюстраційне: ДСНС
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В ніч проти 19 лютого російські окупанти завдали удар безпілотником Харкову

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.

Під ударом опинився Слобідський район міста.

"Постраждало цивільне виробниче підприємство, на територію якого й впав БПЛА", - зазначається у повідомленні.

Терехов додав, що люди внаслідок атаки не постраждали, однак було пошкоджено техніку підприємства та інше майно фірми.

Нагадаємо, російські війська у ніч проти 19 лютого атакували Одесу ударними безпілотниками. В одному з районів міста понад півтисячі будинків залишилися без світла та опалення.

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