На Харківщині прикордонники знищили бронетехніку та гармати росіян
На Куп’янському напрямку воїни підрозділу РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" спалили дронами російську бронетехніку та гармати
Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Захисники Харківщини уразили низку важливих цілей окупантів та запобігли спробам ворожих штурмів.
"Знищено та пошкоджено: БТР 82-А, танк, 2 одиниці БМП-2 та три гармати (зокрема Д-30 та Гіацинт-Б)", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше бійці бригади "Помста" за допомогою дронів знищили сім одиниць ворожої бронетехніки на Краматорському напрямку.
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