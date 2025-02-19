Россияне ударили КАБом по Харьковщине, погиб мужчина
В результате вражеского удара по Купянску на Харьковщине погиб мужчина. Пока его тело достают из-под завалов
Об этом сообщил в Телеграмме начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
"Армия РФ ударила КАБ по жилищному сектору в г. Купянск сегодня около 15:40. Из-под завалов дома спасатели деблокируют тело 59-летнего мужчины. На месте работают все экстренные службы", – написал он.
Напомним, ночью 19 февраля россияне атаковали дроном предприятие в Харькове. Люди в результате атаки не пострадали, однако была повреждена техника предприятия и другое имущество фирмы.
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