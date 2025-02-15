Прикордонники показали нічну роботу по позиціях росіян на Харківщині

12 лютого 2025

Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?

​​​​​​​Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...