Прикордонники показали нічну роботу по позиціях росіян на Харківщині
Аеророзвідники ДПСУ у складі Сил оборони продовжують виконання бойових завдань на Харківщині
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
Результат нічної роботи "Баби Яги" – уражені 8 позицій ворога.
"Не даємо ворогу спокою, ні вдень, ні уночі, женемо окупанта з нашої землі!", – зазначили у ДПСУ.
Нагадаємо, раніше бійці бригади "Помста" за допомогою дронів знищили сім одиниць ворожої бронетехніки на Краматорському напрямку.
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
На Київщині в лісі знайшли російську авіабомбу ОДАБ-500 "Геракл"
15 лютого 2025, 20:10На Сумщині легковик на зустрічні влетів у мікроавтобус: тіла загиблих деблокували рятувальники
15 лютого 2025, 18:56На Дніпропетровщині три людини провалились під кригу, один чоловік загинув
15 лютого 2025, 18:24На Київщині на парковці згоріли автомобілі
15 лютого 2025, 17:51"За 180 днів": спецпредставник Трампа Келлог зробив заяву щодо мирних переговорів
15 лютого 2025, 17:19На Чернігівщині автівка влетіла у відбійник: загинула 14-річна дівчина
15 лютого 2025, 16:39Російський дрон атакував громаду на Сумщині: є пошкодження
15 лютого 2025, 15:53Підійшла до військових і підірвала себе: з’явилося відео з моментом вибуху у Миколаєві
15 лютого 2025, 15:32На Київщині керівниця фонду та волонтер продавали гуманітарні автомобілі для ЗСУ
15 лютого 2025, 14:50
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?