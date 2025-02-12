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12 февраля 2025, 18:15

Стал переселенцем из-за обстрелов РФ, но любит "русский мир": в Харькове разоблачили фаната окупантов

12 февраля 2025, 18:15
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Фото: Нацполиция
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В Харькове разоблачили мужчину, распространявшего российскую пропаганду. Он, в частности, называл русских военных "освободителями"

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Разоблачили 40-летнего мужчину, поддерживавшего российскую агрессию. В Telegram он являлся активным участником каналов антиукраинской направленности. При этом сам он – житель Казачьей Лопани, а в Харьков переехал после российского обстрела.

В соцсетях предатель называл русских военных "освободителями". Также он жаловался, что Харьков "в облаве нацистов" и распространял российскую пропаганду.

"Протиправный характер высказываний мужчины подтвержден заключением судебной лингвистической (семантико-текстуальной) экспертизы", - сообщили правоохранители.

Напомним, ранее заочно приговорили к 12 годам спортсменку-предательницу из Крыма. Известно, что она с 2016 начала выступать в составе сборной РФ. Более того, предательница даже проводила благотворительное собрание, где собирала средства для окупантов, которые воевали против украинцев в Бахмуте.

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