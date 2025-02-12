Фото: Нацполіція

Спочатку херсонця затримали через збут наркотиків. Проте далі з'ясувалось, що він схвалює російську агресію проти України

Про це повідомляє Нацполіція України, передає RegioNews.

Викрили 55-річного жителя Херсона. Минулого року його взяли під варту через збут наркотиків та продаж зброї. Проте під час розслідування з'ясувалося, що він також є фанатом "русского мира".

Правоохоронці під час обшуків знайшли в чоловіка значки із маркуванням буквою "z". Також виявили, що в месенджері чоловік мав переписку зі своїм товаришем, який брав участь в збройній агресії проти України. Кілька разів зрадник передавав знайомому дані про переміщення та можливе розташування в Херсоні сил та засобів ЗСУ.

"Зокрема, наразі відомо, що після відправлення фігурантом одного зі своїх повідомлень за деякий час військові РФ здійснили масований артилерійський обстріл вказаної території обласного центру. В результаті вибухів тоді були пошкоджені більше десятка житлових будинків мирних жителів", - розповіли в поліції.

Тепер чоловіку повідомили про підозру в злочинні проти національної безпеки України. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше заочно оголосили про підозру двом зрадникам. Виявилося, що навесні один з них перейшов добровільно на бік ворога. Інший - також долучився до російських військ. Обоє чоловіків воювали проти українських військ.