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Правоохоронці викрили двох зрадників. Ці чоловіки самі є громадянами України. Проте вони добровільно перейшли на бік ворога, і навіть брали участь в боях проти українських військових

Про це повідомляє прокуратура Черкаської області, передає RegioNews.

Зазначається, що двом чоловікам заочно оголосили про підозру в державній зраді. Один із них - 42-річний житель Донеччини. Він ще в квітні 2022 року добровільно перейшов на бік ворога. Відомо, що чоловік вступив до "1го армійського корпусу народної міліції "ДНР". Цей зрадник допомагав окупантам у бойових діях проти Сил оборони України на території Донецької області.

Другим підозрюваним є 25-річний житель Запорізької області. Він за власним бажанням вступив до незаконного збройного формування, створеного на тимчасово окупованій території Херсонської та Запорізької областей – "диверсионно-разведывательная бригада "Днепр" МВД РФ". Цей чоловік воював проти українських захисників в районі лінії бойового зіткнення в Запорізькій та Херсонській областях, про що неодноразово хизувався в соцмережах.

"Підозрюваних оголошено у розшук, вирішується питання отримання дозволів на їх затримання", - повідомили в прокуратурі, додавши, що за державну зраду їм загрожує позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ затримала агента РФ, який шпигував за ЗСУ на Краматорському напрямку. Відомо, що зрадник виявляв "потенційні цілі" та передавав інформацію росіянам. Для окупантів пріоритетними цілями були опорні пункти оборони, штаби та вогневі позиції артилерії Збройних Сил України. Тепер зрадника вже відправили під варту.