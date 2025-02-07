У Харкові та області повітряна тривога працюватиме по-новому

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Нова система оповіщення про повітряну тривогу у Харкові та Харківській області працюватиме окремо

Про це повідомили в пресслужбі Харківської міської ради, передає RegioNews.

У п'ятницю, 7 лютого, виконавчий комітет ухвалив рішення щодо експлуатації місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Харкова. Система вже пройшла випробування й готова до роботи.

Нова система оповіщення розділятиме повітряну тривогу у місті й області. Це дозволить зменшити кількість тривог у Харкові й регіоні та створити комфортніші умови для роботи бізнесу.

Нова система має кілька джерел живлення, забезпечена резервними каналами зв'язку та обладнана голосовими повідомленнями, які дають змогу конкретизувати тип загрози для міста.

Нагадаємо, у Харкові через ворожі повітряні удари у ніч проти 6 лютого були пошкоджені найбільший ринок міста "Барабашово" та транспортне підприємство.

Окрім того, наперодні окупанти атакували дроном щільну житлову забудову в Салтівському районі Харкова. Вибух стався біля девʼятиповерхівки.

Раніше ми повідомляли, що в ніч на 7 лютого російська армія випустила по Україні 112 безпілотників різних типів. Сили ППО збили 81 дрон, ще 31 — локаційно втрачений.