Прикордонники перервали росіянам зв’язок на Сумському напрямку
Бійці "Сталевого кордону" на Сумському напрямку знищили ворожу антену зв'язку та засіб радіоелектронної розвідки (РЕР)
Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Такі антени зазвичай використовують оператори БпЛА, що дає змогу окупантам виконувати розвідку або атакувати позиції українських бійців.
"Тож, атаки окупантів скасовуються, "Сталевий кордон" застосовується", – зазначили у ДПСУ.
Нагадаємо, раніше нрикордонники знищили російський комплекс "Муром-М" на Харківщині.
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
06 лютого 2025
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Дмитро Білоцерковець – співголова фракції "УДАР" в Київраді, радник мера столиці Віталія Кличка – розказав в інтерв'ю виданню RegioNews про те, чи готується політична сила мера Кличка йти на вибори, ч...
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
На узбережжя Одещини викинуло тисячі медуз: у чому причина
07 лютого 2025, 13:44У ЗСУ з'явиться новий мобільний прально-лазневий комплекс
07 лютого 2025, 13:24У Запоріжжі ЗСУ збили КАБ: у Повітряних силах заявили, що вже не вперше
07 лютого 2025, 12:58У Хмельницькому російський агент готував теракт поблизу підрозділів Сил оборони
07 лютого 2025, 12:47Авіаудар по багатоповерхівці на Сумщині: загинули троє людей
07 лютого 2025, 12:33У Києві горіла квартира в багатоповерхівці: загинула жінка
07 лютого 2025, 12:25Російська армія за добу атакувала Донеччину понад 3 тисячі разів
07 лютого 2025, 12:03На Буковині в приміщенні обласного ТЦК помер 32-річний чоловік: що відомо
07 лютого 2025, 11:37Вибори в Україні у 2025 році — це не пустий звук
07 лютого 2025, 11:30
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Всі блоги »