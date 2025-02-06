Росіяни вдарили по житловій забудові Харкова: дрон вибухнув біля багатоповерхівки
Сьогодні вдень, 6 лютого, окупанти атакували дроном щільну житлову забудову в Салтівському районі Харкова
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.
"Вибух стався біля девʼятиповерхівки. Інформації щодо постраждалих на дану хвилину не надходило", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Харкові через ворожі повітряні удари у ніч проти 6 лютого були пошкоджені найбільший ринок міста "Барабашово" та транспортне підприємство.
Прокуратура показала наслідки атаки.
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