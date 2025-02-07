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07 лютого 2025, 12:03

Російська армія за добу атакувала Донеччину понад 3 тисячі разів

07 лютого 2025, 12:03
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фото: Національна поліція
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Поліція зафіксувала 3 217 російських ударів по лінії фронту та житловому сектору

Про це повідомили в Головному управління Нацполіції області, передає RegioNews.

Зазначається, що ворог зосередив вогонь на 2 населених пунктах: місті Костянтинівка та селі Іванопілля. Так, руйнувань зазнали 6 цивільних об’єктів, з них 4 житлових будинки.

Костянтинівка витримала 6 атак. Росіяни скинули на місто 4 авіабомби "ФАБ-250", які влучили на околицях. Ударами артилерії та дрону пошкоджено 2 приватних оселі та об’єкт інфраструктури.

В Іванопіллі внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено 2 домогосподарства та магазин.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці закликають мешканців регіону, не піднімати невідомі предмети і не чіпати нерозірвані снаряди. Фахівці радять викликати піротехніків за телефоном 101.

Нагадаємо, напередодні російські окупанти атакував автівку, що належить АТ "Укрпошта". На щастя, працівники залишилися живі.

Як відомо, протягом минулої доби, 6 лютого, Сили оборони України знищили 1 340 російських загарбників, 10 танків і понад 30 артсистем.

Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить більше 846 тисяч військових.

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