Російська армія за добу атакувала Донеччину понад 3 тисячі разів
Поліція зафіксувала 3 217 російських ударів по лінії фронту та житловому сектору
Про це повідомили в Головному управління Нацполіції області, передає RegioNews.
Зазначається, що ворог зосередив вогонь на 2 населених пунктах: місті Костянтинівка та селі Іванопілля. Так, руйнувань зазнали 6 цивільних об’єктів, з них 4 житлових будинки.
Костянтинівка витримала 6 атак. Росіяни скинули на місто 4 авіабомби "ФАБ-250", які влучили на околицях. Ударами артилерії та дрону пошкоджено 2 приватних оселі та об’єкт інфраструктури.
В Іванопіллі внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено 2 домогосподарства та магазин.
Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.
Правоохоронці закликають мешканців регіону, не піднімати невідомі предмети і не чіпати нерозірвані снаряди. Фахівці радять викликати піротехніків за телефоном 101.
Нагадаємо, напередодні російські окупанти атакував автівку, що належить АТ "Укрпошта". На щастя, працівники залишилися живі.
Як відомо, протягом минулої доби, 6 лютого, Сили оборони України знищили 1 340 російських загарбників, 10 танків і понад 30 артсистем.
Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить більше 846 тисяч військових.