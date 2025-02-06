Російська армія атакувала ринок у Харкові: оприлюднено наслідки

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У Харкові через ворожі повітряні удари у ніч проти 6 лютого були пошкоджені найбільший ринок міста та транспортне підприємство

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За словами речника облпрокуратури Дмитра Чубенка, удари БПЛА "Герань-2" були завдані ворогом о 23:30 - по Київському району міста Харків, та о 01:00 - по Новобаварському району.

Відтак у Київському районі зафіксовано "найсуттєвіші руйнування". Там ворожий безпілотник влучив у дах найбільшого ринку Харкова, через вибух були пошкоджені "десятки торгівельних павільйонів". Найімовірніше йдеться про ринок "Барабашово".

Поранення отримали охоронці, які були на місці події.

Пізніше, вже о першій ночі, було влучання дрона противника у Новобаварському районі по території інфраструктурного транспортного підприємства. Обійшлося без травмованих.

Довідка

Барабашово — найбільший промислово-речовий ринок України, він має площу понад 75 га. Вважається найбільшим ринком у Східній Європі та посідає 14-е місце у рейтингу найбільших ринків світу.

Територія торгівельного центру розділена на 8 майданчиків за асортиментом товарів і розташуванням.

Загальна кількість торгівельних і складських місць — майже 18 тисяч.

Як відомо, військові запустили безпілотник по Київському району Харкова. Удар прийшовся по одному з найбільших ринків

Нагадаємо, вранці 5 лютого у передмісті Херсона окупанти скинули вибухівку на людину. Від отриманих травм 52-річний чоловік помер.