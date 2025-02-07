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07 февраля 2025, 14:58

В Харькове и области воздушная тревога будет работать по-новому

07 февраля 2025, 14:58
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фото из открытых источников
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Новая система оповещения о воздушной тревоге в Харькове и Харьковской области будет работать отдельно

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета, передает RegioNews.

В пятницу, 7 февраля, исполнительный комитет принял решение об эксплуатации местной автоматизированной системы централизованного оповещения Харькова. Система уже прошла испытание и готова к работе.

Новая система оповещения будет разделять воздушную тревогу в городе и области. Это позволит уменьшить количество тревог в Харькове и регионе и создать более комфортные условия для работы бизнеса.

Новая система имеет несколько источников питания, снабжена резервными каналами связи и оборудована голосовыми сообщениями, позволяющими конкретизировать тип угрозы для города.

Напомним, в Харькове из-за вражеских воздушных ударов в ночь на 6 февраля были повреждены крупнейший рынок города "Барабашово" и транспортное предприятие.

Кроме того, накануне окупанты атаковали дроном плотную жилую застройку в Салтовском районе Харькова. Взрыв произошел около девятиэтажки.

Ранее мы сообщали, что в ночь на 7 февраля российская армия выпустила по Украине 112 беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 81 дрон, еще 31 — локационно потерян.

Харьков Харьковская область воздушная тревога война атака бизнес
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