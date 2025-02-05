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05 лютого 2025, 16:51

У Харкові судитимуть чоловіка, який робив підпали на залізниці

05 лютого 2025, 16:51
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Фото: прокуратура
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40-річний чоловік в інтернеті знайшов підробіток у росіян. Він виконував підпали в якості завдань, і за кожен раз отримував 9 тисяч гривень

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, 40-річний чоловік у Харкові пошкоджував релейні шафи систем сигналізації, централізації і блокування, які забезпечують роботу автоматики і слугують для безпеки залізничного руху. Для цього він використовував розчин для розпалювання багаття.

Чоловік ломом зламував металеві двері релейних шаф, обливав електротехнічне обладнання залізниці вказаною рідиною і підпалював. Після цього він робив фото і відео наслідків, і відправляв "звіт" своєму російському куратору. Оккупантам ці диверсії потрібні, щоб зупинити постачання техніки та боєприпасів для Сил оборони на харківському напрямку.

"Встановлено, що фігурант нещодавно приїхав до Харкова та проживав у своєї нареченої. До цього він мешкав в Одесі, а ще раніше у Львові. Крім того, нині чоловік притягається до кримінальної відповідальності в Одесі за збут наркотичних засобів та вже відбував покарання за замах на умисне вбивство та грабіж", - повідомили в прокуратурі.

Російська спецслужба знайшла жителя Харківщини через оголошення на сайті пошуку роботи. За один підпал він отримував близько 9 тисяч гривень.

"Обвинуваченого судитимуть в Орджонікідзевському районному суді м. Харкова. Йому загрожує позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна", - наголосили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше у Києві СБУ затримала дві групи підпалювачів. Відомо, що вони підпалили службовий пікап Збройних сил України. Також було спалено п'ять позашляховиків ЗСУ та Національної гвардії України, а також релейну шафу, яка належала "Укрзалізниці".

Також повідомлялося, що жителя Уманщини будуть судити за диверсії на залізниці та об'єктах енергетики. Чоловік виконував завдання окупантів: він підпалював трансформаторні підстанції, які важливі, зокрема, для оборонного значення.

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