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15 січня 2025, 16:09

Чергове замовлення ФСБ: у Києві затримали ще одну групу підпалювачів машин

15 січня 2025, 16:09
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Українські правоохоронці затримали у Києві дві групи підпалювачів, які працювали на спецслужби Російської Федерації

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України, передає RegioNews.

За інформацією СБУ, молодики палили військові авто та релейні шафи Укрзалізниці на території столиці України. Спец службовці відзначають, що зловмисниками виявилося четверо молодиків, які шукали "легкі гроші" на Telegram-каналах, на яких їх згодом завербували представники Російської Федерації.

Але замість грошей молоді люди отримали підозру, яка передбачає довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Зокрема, у Дніпровському районі Києва двоє молодиків віком 17 та 19 років підпалили службовий пікап Збройних сил України. Машина проходила технічне обслуговування після виконання бойових завдань на фронті і невдовзі мала повертатися на передову.

Ще двоє зловмисників було затримано у Святошинському районі столиці. Ними виявилися 20-річний мешканець Києва та 26-річний переселенець з Луганська, які познайомилися під час пошуку "швидких" заробітків.

Правоохоронці зазначають, що фігуранти спалили п'ять позашляховиків ЗСУ та Національної гвардії України, а також релейну шафу, яка належала "Укрзалізниці".

Правоохоронці зазначають, що, спочатку зловмисники фіксували локації потенційних цілей, а потім "погоджували" їх зі своїм російським куратором, після чого вчиняли підпали.

Нагадаємо, на Одещині Служба безпеки України зірвала спробу теракту, спланованого російськими спецслужбами. Правоохоронці викрили 21-річну агентку, яка готувала два вибухи у будівлі підрозділу ЗСУ та в автомобілі поблизу

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