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29 січня 2025, 18:41

У Запоріжжі затримали трьох паліїв автівок військових

29 січня 2025, 18:41
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фото: поліція
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На замовлення російських спецслужб двоє жінок та чоловік спалили три автомобілі військових

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Трьох жителів Запоріжжя завербували російські агенти, аби ті знищували транспорт військових.

Безпосередній зв'язок куратори з РФ дистанційно тримали з 19-річною жителькою міста. Їй надавали вказівки та умови їх виконання. До "роботи" дівчина залучила свого 24-річного співмешканця та безробітну 25-річну товаришку. Хлопець вночі підпалював транспорт захисників, а подруга фільмувала виконане завдання.

У період з 18 до 23 січня вони підпалили три автомобілі українських захисників у Дніпровському районі міста.

Зловмисників затримали 23 січня одразу після підпалу чергової "цілі". Під час обшуків у них вилучили мобільні телефони із доказами злочинної діяльності на користь РФ, а в їхніх оселях – порожні ємності з-під легкозаймистих речовин, медичні рукавички, маски, банківські картки та ноутбук.

Затриманим повідомили про підозру та взяли під варту.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, на Прикарпатті судитимуть чоловіка, який підпалював авто військових.

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