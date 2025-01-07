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В Черкаській області судитимуть 21-річного чоловіка, який на замовлення РФ здійснював диверсії на залізниці та пошкоджував об'єкти енергетичної інфраструктури регіону

Про це повідомляє пресслужба Черкаської обласної прокуратури, інформує RegioNews.

За даними відомства, впродовж травня-липня 2024 року обвинувачений через інтернет-месенджер отримував вказівки від представника спецслужб рф щодо здійснення підпалів трансформаторних підстанцій, розподільчих шаф залізниці, які мають важливе народногосподарське та оборонне значення, для ослаблення логістики держави в умовах воєнного стану.

Крім того, молодик підпалював об’єкти електроенергетики, що призвело до порушення їх функціонування.

В облпрокуратурі зазначили, що зловмисник виконував диверсійні замовлення в Уманському районі вночі. За це отримував грошову винагороду на рахунок криптогаманця. Внаслідок пожеж наносилась шкода залізничним та енергетичним об’єктам, що негативно впливало на роботу Укрзалізниці та Черкасиобленерго.

Під час чергового нічного підпалу у липні минулого року чоловіка було затримано на місці злочину з паливно-мастильними матеріалами. У його телефоні були виявлені фото- та відеодокази підпалів, які він надсилав замовнику на підтвердження виконаної роботи.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. За вчинене йому загрожує покарання у виді позбавлення волі строком на п’ятнадцять років або довічне ув’язнення, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, правоохоронці затримали у Полтаві двох поплічників російських спецслужб, які підпалювали службові авто Сил оборони.

Раніше правоохоронці затримали поплічників російських спецслужб, які палили військові авто та об’єкти Укрзалізниці в Дніпрі та у Слов’янську на Донеччині.