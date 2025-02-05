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05 февраля 2025, 16:51

В Харькове будут судить мужчину, который делал поджоги на железной дороге

05 февраля 2025, 16:51
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Фото: прокуратура
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40-летний мужчина в интернете нашел подработку у россиян. Он выполнял поджоги в качестве задач, и за каждый раз получал 9 тысяч гривен

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, 40-летний мужчина в Харькове повреждал релейные шкафы систем сигнализации, централизации и блокировки, которые обеспечивают работу автоматики и служат безопасности железнодорожного движения. Для этого он использовал раствор для разжигания костра.

Мужчина ломом взламывал металлическую дверь релейных шкафов, обливал электротехническое оборудование железной дороги указанной жидкостью и поджигал. После этого он производил фото и видео последствий, и отправлял "отчет" своему российскому куратору. Оккупантам эти диверсии нужны, чтобы остановить поставки техники и боеприпасов для сил обороны на харьковском направлении.

"Установлено, что фигурант недавно приехал в Харьков и проживал у своей невесты. До этого он жил в Одессе, а еще раньше во Львове. Кроме того, сейчас мужчина привлекается к уголовной ответственности в Одессе за сбыт наркотических средств и уже отбывал наказание за покушение на умышленное убийство и грабеж", - сообщили в пресс-службе.

Российская спецслужба нашла жителя Харьковщины из-за объявления на сайте поиска работы. За один поджог он получал около 9 тысяч гривен.

"Обвиняемого будут судить в Орджоникидзевском районном суде г. Харькова. Ему грозит лишение свободы сроком на пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества", - подчеркнули правоохранители.

Напомним, ранее в Киеве СБУ задержала две группы поджигателей. Известно, что они подожгли служебный пикап Вооруженных Сил Украины. Также было сожжено пять внедорожников ВСУ и Национальной гвардии Украины, а также релейный шкаф, принадлежавший "Укрзализныце".

Также сообщалось, что жителя Уманщины будут судить по диверсиям на железной дороге и объектах энергетики. Человек выполнял задачи окупантов: он поджигал трансформаторные подстанции, которые важны, в частности, для оборонного значения.

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