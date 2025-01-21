У Львові суд відправив у в'язницю 19-річного підпалювача військових автомобілів

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У Львові суд засудив місцевого жителя до п'яти років ув’язнення за підпали автомобілів ЗСУ. До злочину обвинувачений залучив неповнолітнього

Про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури, передає RegioNews.

За інформацією відомства, чоловік погодився на "роботу", запропоновану через один із Телеграм-каналів, де за підпали автомобілів з характерними ознаками належності до ЗСУ пропонували грошову винагороду.

Спаливши перший автомобіль, засуджений залучив до злочину знайомого.

Спільно вони здійснили ще два підпали. Їхні дії завдали потерпілим збитків на майже 800 тис. грн.

Матеріали справи щодо неповнолітнього виділили в окреме провадження, котре наразі перебуває на розгляді суду.

У поліції повідомили, що засудженому львів'янину 19 років.

Нагадаємо, раніше в Івано-Франківській області засудили військовослужбовця, який підпалював будівлі державних установ.