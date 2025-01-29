В Одесі затримали дівчат, які на замовлення підпалювали автівки

фото: Національна поліція

В Одесі поліціянти викрили двох дівчат, які за грошову винагороду підпалювали автівки. Зловмисниць затримали після того, як вони спалили один цивільний кросовер та збиралися підпалити ще один

Про це інформує Одеське районне управління поліції № 1, передає RegioNews.

Правоохоронці встановили, що до підпалу причетні двоє одеситок 17-ти та 18-ти років.

Зазначається, що неповнолітню дівчину завербували під час пошуку "легкого" заробітку в одному з Телеграм-каналів. Її запропонували за грошову винагороду підпалювати автівки військових та поліцейських. Також дозволили палити будь-яке авто, на яке попередньо слід було наклеїти білий хрест. Погодившись, дівчина залучила до співпраці свою 18-річну приятельку.

В комендантську годину зловмисниці підпалили автомобіль Kia місцевої цивільної жінки, припаркований біля її домівки. Дочекавшись ночі, позначили його хрестом, облили легкозаймистою рідиною та підпалили. Процес зафільмували на телефон для підтвердження виконаної "роботи".

Згодом в аналогічний спосіб вони планували спалити ще один цивільний автомобіль Renault, запаркований біля оселі власника.

Поліцейські затримали зловмисниць перед самим здійсненням злочину.

Згідно з санкцією ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України, їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, на Прикарпатті судитимуть чоловіка, який підпалював авто військових. Йому загрожує до десяти років ув'язнення.