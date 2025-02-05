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05 лютого 2025, 15:38

Лікарі боролися за його життя добу: в Ізюмі загинув 61-річний чоловік внаслідок удару окупантів

05 лютого 2025, 15:38
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Фото: Харківська ОВА
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Загалом від удару росіян по Ізюму понад 50 людей отримали поранення. Серед них був 61-річний місцевий житель, якого з місця подій госпіталізували

Про це повідомив голова Харківської ОВА, передає RegioNews.

За словами Олега Синєгубова, у лікарні загинув 61-річний чоловік. Він отримав поранення внаслідок ворожої атаки 4 лютого. Його госпіталізували медики, проте, на жаль, його поранення були надто тяжкі.

"Лікарі добу боролися за його життя, але врятувати не вдалось", - повідомив голова Харківської ОВА.

Нагадаємо, що 4 лютого російські окупанти атакували Ізюм балістичною ракетою. Внаслідок атаки ворога загинули п'ятеро місцевих жителів. Одна з жертв - вагітна 19-річна дівчина.

За даними слідства, окупанти атакували центр міста близько 11:35 ракетою 9М723, випущеною ОТРК "Іскандер-М". За даними ОВА, 55 осіб отримали травми різного тупеня тяжкості. Серед них троє дітей: 6-річний хлопчик та дві дівчинки віком 14 і 16 років.

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