Фото: Харьковская ОВА

В общей сложности от удара россиян по Изюму более 50 человек получили ранения. Среди них был 61-летний местный житель, которого с места происшествия госпитализировали.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА, передает RegioNews.

По словам Олега Синегубова, в больнице погиб 61-летний мужчина. Он получил ранение в результате вражеской атаки 4 февраля. Его госпитализировали медики, однако, к сожалению, его ранения были слишком тяжелыми.

"Врачи сутки боролись за его жизнь, но спасти не удалось", - сообщил глава Харьковской ОВА.

Напомним, что 4 февраля российские оккупанты атаковали Изюм баллистической ракетой . В результате атаки врага погибли пятеро местных жителей. Одна из жертв – беременная 19-летняя девушка.

По данным следствия, оккупанты атаковали центр города около 11:35 ракетой 9М723, выпущенной ОТРК "Искандер-М". По данным ОВА, 55 человек получили травмы разной тупицы тяжести. Среди них трое детей: 6-летний мальчик и две девочки в возрасте 14 и 16 лет.