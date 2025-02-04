Обстріл Ізюма: вже відомо про 55 постраждалих

фото: Харківська ОВА

До 55 зросла кількість постраждалих внаслідок обстрілу міста Ізюм на Харківщині сьогодні, 4 лютого

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

"Серед них хлопчик 6 років, дівчата 14 та 16 років. Дівчина 14 років у важкому стані. Хлопчик та 16-річна дівчина в середньому", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у вівторок, 4 лютого, росіяни атакували Ізюм балістичною ракетою. Раніше повідомлялося про 50 поранених і п'ятьох загиблих цивільних.