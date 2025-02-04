Кількість потерпілих через ракетну атаку на Ізюм зросла до 50

фото: Харківська ОВА

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Він уточнив, що через атаку частково зруйнована адмінбудівля Ізюмської міської ради, пошкоджена адміністративна будівля та скління вікон трьох житлових багатоквартирних будинків.

"Внаслідок ракетного удару, попередньо тип "Іскандер", загинули 44-річний чоловік, 69-річний чоловік та дві жінки і один чоловік — їх дані встановлюють. Постраждали 50 людей, серед них 3 дитини", — йдеться у повідомленні.

Також відомо, що більшість постраждалих — це працівники податкової, Служби у справах дітей, відділу державної виконавчої служби, медичного коледжу та інших установ.

Нагадаємо, у вівторок, 4 лютого, росіяни атакували Ізюм балістичною ракетою. Раніше повідомлялося про 43 поранених і п'ятьох загиблих.