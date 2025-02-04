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04 лютого 2025, 15:50

Кількість потерпілих через ракетну атаку на Ізюм зросла до 50

04 лютого 2025, 15:50
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фото: Харківська ОВА
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Число постраждалих внаслідок ракетного обстрілу Ізюма Харківської області збільшилося до 50

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Він уточнив, що через атаку частково зруйнована адмінбудівля Ізюмської міської ради, пошкоджена адміністративна будівля та скління вікон трьох житлових багатоквартирних будинків.

"Внаслідок ракетного удару, попередньо тип "Іскандер", загинули 44-річний чоловік, 69-річний чоловік та дві жінки і один чоловік — їх дані встановлюють. Постраждали 50 людей, серед них 3 дитини", — йдеться у повідомленні.

Також відомо, що більшість постраждалих — це працівники податкової, Служби у справах дітей, відділу державної виконавчої служби, медичного коледжу та інших установ.

Нагадаємо, у вівторок, 4 лютого, росіяни атакували Ізюм балістичною ракетою. Раніше повідомлялося про 43 поранених і п'ятьох загиблих.

війна Синєгубов Олег Васильович загиблі Харківська область ракетний удар постраждалі Ізюм
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