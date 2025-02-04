Обстрел Изюма: уже известно о 55 пострадавших
До 55 выросло количество пострадавших в результате обстрела города Изюм на Харьковщине сегодня, 4 февраля
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
"Среди них мальчик 6 лет, девушки 14 и 16 лет. Девушка 14 лет в тяжелом состоянии. Мальчик и 16-летняя девушка в среднем", - говорится в сообщении.
Напомним, во вторник, 4 февраля, россияне атаковали Изюм баллистической ракетой. Ранее сообщалось о 50 раненых и пяти погибших гражданских.
Число пострадавших из-за ракетной атаки на Изюм возросло до 50Все новости »
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