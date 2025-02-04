Росіяни вдарили балістикою по центру Ізюма: багато загиблих та поранених

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Окупанти продовжують атакувати Україну балістикою. Вдень 4 лютого у місті Ізюм на Харківщині пролунав вибух

Як передає RegioNews, про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Ворожий удар по Ізюму. За попередніми даними, окупанти застосували балістичну ракету. Чотири людини загинули", - йдеться у повідомленні.

За його словами, ворог вдарив по центральній частині міста. Згодом очільник ОВА додав, що кількість постраждалих збільшилася до 20 людей.

Відомо, що частково зруйновано адміністративні будівлі, пошкоджено житловий пʼятиповерховий будинок. На місці події працюють рятувальники, екстрена медична допомога, кінологічна служба.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 3 лютого, російські окупанти обстріляли 30 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще 9 поранені.