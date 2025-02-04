Ракетний удар по Ізюму: постраждали понад 40 людей, рятувальну операцію завершили

фото: Харківська ОВА

Через ракетний обстріл Ізюма на Харківщині постраждали понад 40 осіб, п'ятеро цивільних загинули. Пошуково-рятувальна операція завершена

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, людей під завалами немає. Внаслідок обстрілу пошкоджені 170 квартир, у яких вибиті вікна.

"Більше 40 осіб звернулися за медичною допомогою, 24 людини госпіталізовано, троє з них у важкому стані. Серед постраждалих хлопчик 6 років і дівчина 16 років. Стан — середній", — йдеться у повідомленні.

У пресцентрі ДСНС України додали, що в Ізюмі постраждали 43 людини.

Нагадаємо, вдень 4 лютого у місті Ізюм Харківської області пролунав вибух. Окупанти атакували місто балістичною ракетою. Частково зруйновані адміністративні будинки та пʼятиповерховий будинок.

Повідомлялося про 38 поранених і п'ятьох загиблих.