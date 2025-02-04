Число пострадавших из-за ракетной атаки на Изюм возросло до 50

фото: Харьковская ОВА

Число пострадавших в результате ракетных обстрелов Изюма Харьковской области увеличилось до 50

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

Он уточнил, что из-за атаки частично разрушено админздание Изюмского городского совета, повреждено административное здание и остекление окон трех жилых многоквартирных домов.

"В результате ракетного удара, предварительно тип "Искандер", погибли 44-летний мужчина, 69-летний мужчина и две женщины и один мужчина - их данные устанавливают. Пострадали 50 человек, среди них 3 ребенка", - говорится в сообщении.

Также известно, что большинство пострадавших — работники налоговой, Службы по делам детей, отдела государственной исполнительной службы, медицинского колледжа и других учреждений.

Напомним, во вторник, 4 февраля, россияне атаковали Изюм баллистической ракетой. Ранее сообщалось о 43 раненых и пятерых погибших.