Окупанти обстріляли залізничне депо на Дніпропетровщині

У вівторок, 4 лютого, росіяни завдали удару по одному із залізничних депо в Дніпропетровській області. Обійшлося без жертв

Про це повідомило АТ "Укрзалізниця", передає RegioNews.

Зазначається, що ніхто із залізничників не постраждав.

Внаслідок ударів серйозно пошкоджено інфраструктуру та приміщення структурного підрозділу, уламками посічено пасажирський рухомий склад.

В УЗ запевнили, що докладають зусиль для мінімізації впливу на рух поїздів у регіоні, а також виводять на маршрути резервні поїзди.

Нагадаємо, в ніч на 4 лютого Російська Федерація запустила по території України 65 ударних дронів та безпілотників інших типів. Сили ППО змогли знищити 37 безпілотників.

Окрім того, окупанти продовжують атакувати Україну балістикою. Вдень 4 лютого у місті Ізюм на Харківщині пролунав вибух, є загиблі та поранені.